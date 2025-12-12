Due denunce per furto aggravato in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile hanno denunciato in stato di libertà due persone per il reato di furto in abitazione aggravato.

Furto aggravato in abitazione

Denunciate in stato di libertà due persone per il reato di furto in abitazione aggravato. Si tratta di un 25enne cileno, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, con precedenti per reati legati a sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, e di una 35enne cilena, anch’ella irregolare e senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata il 19 novembre 2025 al Comando Stazione Carabinieri di Appiano Gentile da un 36enne di Guanzate, vittima di un furto nella propria abitazione, dove erano stati sottratti orologi e monili in oro.ù

Attività investigativa

L’attività investigativa, basata sull’acquisizione e sull’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, ha permesso di individuare con certezza i due autori del furto. L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto dei rati contro il patrimonio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.