Due mezzi in più per potenziare la Protezione civile di Olgiate Comasco.

Protezione civile, risorsa preziosa

Per i 25 volontari attivi nel gruppo comunale olgiatese è fondamentale poter contare su un parco mezzi al passo con le molteplici esigenze che emergono sul territorio. Non solo quello di Olgiate Comasco ma anche le aree territoriali dei Comuni di Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente. Gli interventi, come è stato in occasione della recente caduta di un albero sulla strada statale in viale Trieste, sono efficaci proprio grazie all’operatività dei volontari, ora in servizio con due veicoli in più.

Duplice novità

Il gruppo comunale ha ricevuto la consegna di un furgone Ford Transit: un mezzo del valore di 44.000 euro, ottenuto grazie al contributo regionale (per la quota del 90%) e del Comune. Inoltre, dall’Amministrazione provinciale la disponibilità di un camion Bremach, dismesso e appunto affidato alla Protezione civile olgiatese.

Volontari sempre disponibili

Come sottolinea il coordinatore Fabrizio Di Stefano, la Protezione civile conta sull’entusiasmo e la disponibilità di donne e uomini che garantiscono presenza e la necessaria formazione. Inoltre, il segnale più bello è l’ingresso di alcuni giovani volontari.