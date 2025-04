Due nuovi agenti di Polizia locale in servizio tramite mobilità

Due nuovi agenti di Polizia locale in servizio a Olgiate Comasco.

La novità

Come era stato annunciato nelle scorse settimane dall'assessore al Personale, Luca Cerchiari, con l'inizio del mese di aprile hanno fatto ingresso nel Comando della Polizia locale di Olgiate Comasco due agenti.

La procedura di mobilità

Il Comune sottolinea la duplice novità col caloroso benvenuto veicolato dal sindaco Simone Moretti a Viola Pinto e Antonio Vento, augurando loro buon lavoro. I due agenti entrano in servizio tramite procedura di mobilità, arrivando rispettivamente dal Comune di Maslianico e dal Comune di Como.

Organico rinforzato

Con la doppia assunzione, il corpo di Polizia locale olgiatese riconquista otto unità. Con più risorse a disposizione, l'obiettivo del Comune è garantire maggiori controlli anche in orario serale. Da segnalare, invece, l'uscita, sempre in mobilità, dell'agente Loris De Faveri, che lo scorso 31 marzo ha concluso il servizio a Olgiate Comasco, passando in forza al Comune di Colverde.