oggi, venerdì 19 maggio 2023, è rimasto coinvolto in un incidente a Cantù in via Milano.

È deceduto il motociclista coinvolto nell'incidente a Cantù

L'incidente si era verificato oggi a Cantù in via Milano, all'altezza del McDonald's e della Fabbrica dei Sapori, intorno alle 12. Una Fiat Punto verde e una motocicletta hanno incrociato le loro traiettorie e il motociclista ne ha avuto la peggio.

La situazione è apparsa subito grave: sul posto inviati dal 118 l'elisoccorso di Como, la Croce Bianca di Mariano Comense e un'auto medica in codice rosso. L'uomo, del 1977, ha subito un arresto cardiaco e il personale sanitario, dopo le prime manovre di soccorso, ha deciso di trasportarlo in ospedale al Sant'Anna in codice rosso. Purtroppo però tutti i tentativi sono stati vani: il 46enne non ce l'ha fatta.