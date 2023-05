Oggi, venerdì 19 maggio 2023, si è verificato un incidente in via Milano: uno scontro tra un'auto e una moto.

Scontro tra auto e moto a Cantù: gravissimo il motociclista

L'incidente si è verificato in via Milano poco dopo le 12 all'altezza del McDonald's e della Fabbrica dei Sapori, dove sono state coinvolte un'automobile Fiat Punto verde e una motocicletta. Nell'impatto il conducente della moto è rimasto gravemente ferito. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto l'elisoccorso di Como, la Croce Bianca di Mariano Comense e un'auto medica in codice rosso.

All'arrivo dei soccorsi l'uomo si trovava in arresto cardiaco e il personale sanitario ha proceduto nell'attuare le manovre di primo soccorso e successivamente si è optato per il trasporto in ospedale con la massima urgenza.

Ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, presenti con una pattuglia della Polizia locale di Cantù, la dinamica dell'incidente.

Il luogo dell'incidente