E' Ivan Cavinato l'uomo deceduto nel terribile incidente a Guanzate

E' Ivan Cavinato la vittima del terribile incidente a Guanzate avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 26 giugno.

Incidente a Guanzate in via Manzoni

L'uomo, 44 anni, residente in paese, stava percorrendo via Manzoni intorno alle 16.30 quando, a causa di una caduta dalla sua motocicletta, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione e grazie ad alcune testimonianze - ma i rilievi di rito sono al vaglio del consorzio di Polizia locale della Bassa Piana Comasca - Cavinato avrebbe accidentalmente strisciato la gomma della moto contro il marciapiede. A quel punto, avrebbe perso il controllo del mezzo, poi la caduta. Immediato l'intervento dei soccorsi, tra cui anche l'eliambulanza. Purtroppo, l'impatto è risultato troppo violento e il guanzatese non ce l'ha fatta.

Il paese piange un altro suo cittadino

Nella giornata di ieri è morto Luca Fusi, 22 anni, vittima del terribile incidente nautico avvenuto largo di Lenno, nei pressi di Villa del Balbianello. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, ma sembrerebbe che un motoscafo con a bordo 11 ragazzi, di nazionalità straniera, abbia urtato la barca con a bordo Fusi e altri due amici, suoi coetanei. Per Fusi non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. Gli amici, invece, sono stati trasportati in ospedale.