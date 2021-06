Tragico incidente a Guanzate: muore motociclista di 44 anni.

Non c'è pace per Guanzate. Dopo il terribile incidente nautico a Tremezzina di ieri, venerdì 25 giugno 2021, in cui ha perso la vita il 22enne Luca Fusi, residente in paese, questo pomeriggio (sabato 26 giugno 2021) in uno schianto in moto è morto un uomo di 44 anni. E' successo intorno alle 16.30 mentre il motociclista percorreva via Manzoni in direzione del centro paese: da una prima ricostruzione pare che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo strisciando con la ruota contro il marciapiede e sia quindi caduto sull'asfalto.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco e, data la gravità della situazione, si è alzato in volo anche l'elisoccorso di Como. A nulla però purtroppo è valso lo sforzo dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Su quanto accaduto indaga la Polizia Locale.