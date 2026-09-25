É Matteo Maino l’uomo deceduto in seguito all’incidente in moto di mercoledì

Ha un volto e un nome il motociclista deceduto in seguito all’incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 23 settembre. Si tratta di Matteo Maino, 45 anni, residente ad Appiano Gentile.

E’ deceduto in seguito all’uscita di strada con la sua moto

Il riconoscimento della salma è stato lungo e complesso, a seguito di una meticolosa indagine portata avanti dalla Polizia locale appianese. Maino, infatti, viaggiava su una moto da cross senza targa e non aveva con sé nessun documento. E’ stato possibile risalire all’identità grazie al cellulare trovato sulla strada, giovedì mattina, da alcuni ciclisti che transitavano in via della Resistenza. Maino era molto conosciuto in paese, figlio del titolare della “Maino” Sas, azienda di Lurate Caccivio per la produzione di macchine alimentari. Una vita complessa, cui si era aggiunta la sofferenza per la perdita dei genitori. Era un giovane papà, orgoglioso di suo figlio, come testimoniano anche le foto insieme postate sul suo profilo Facebook.

La tragedia

Come si diceva il cadavere è stato rinvenuto da alcuni ciclisti poco prima delle 11 di giovedì: si erano fermati dopo aver visto un cellulare abbandonato sulla strada. La ricostruzione portata avanti dalla Polizia locale ha però fatto luce sull’accaduto: attorno alle 19.30 del giorno prima Maino, che stava transitando sulla strada in direzione Tradate, sarebbe venuto a contatto con un’automobile che stava percorrendo la via Resistenza in direzione opposta, verso Appiano. La moto avrebbe urtato lo specchietto dell’automobile e sarebbe uscita fuori strada.