Tragedia nei boschi ad Appiano Gentile, motociclista trovato morto accanto alla motocicletta

Tragico ritrovamento nella mattinata di oggi ad Appiano Gentile, dove alcuni ciclisti che stavano transitando lungo via della Resistenza, hanno notato il cadavere di un uomo accanto alla sua moto da cross.

L’allarme dopo il ritrovamento

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 11, quando – mentre pedalavano – i ciclisti hanno visto per terra un telefono. Fermatisi hanno notato, a pochi metri dal cellulare, la motocicletta accanto la quale purtroppo giaceva il corpo esanime dell’uomo.

Immediata la chiamata ai soccorsi che sul posto si sono precipitati con un’elisoccorso, un’ambulanza in codice rosso e un’automedica. Presenti in loco anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Appiano Gentile.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il cadavere dell’uomo fosse in quella posizione dalla sera di ieri, mercoledì 23 settembre. La dinamica al momento non è ancora chiara, ma secondo quanto ricostruito, attorno alle 19.30 di ieri il motociclista che stava transitando sulla strada in direzione Tradate sarebbe venuto a contatto con un’automobile che stava percorrendo la via Resistenza in direzione opposta, verso Appiano. La moto avrebbe urtato lo specchietto dell’automobile e sarebbe uscita fuori strada.