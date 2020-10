E’ morto a 97 anni don Martino Luigi Colombo: per 40 anni parroco di Anzano del Parco

E’ morto don Martino Luigi Colombo, per 40 anni parroco di Anzano del Parco.

È ritornato alla casa del padre don Martino Luigi Colombo per tutti semplicemente don Martino. Nato a Cesano Maderno nel 1923, era stato ordinato prete il 31 maggio del 1947. Il periodo più lungo, circa 40 anni, l’ha trascorso ricoprendo il ruolo di sacerdote ad Anzano del Parco; il suo cammino è poi proseguito nella parrocchia di Merone dove ha trascorso 15 anni. Poi il parroco si è ritirato ed è diventato ospite di Casa Prina, residenza per anziani. Nel 2017 era stato protagonista di una bellissima festa per i suoi 70 anni di sacerdozio.

La camera ardente sarà nella chiesa di Pompei a Merone con i seguenti orari : sabato dalle 15.30 alle 20.00 . Il rosario sarà sabato sera alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale. Domani, domenica 18 ottobre, la camera ardente aprirà 8.30 fino alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00.

Domenica sera il rosario sarà recitato a Pompei solo per i parrocchiani di Anzano del Parco. Il funerale sarà celebrato lunedì 19 ottobre alle ore 15.30 preceduto dalla recita del rosario. Il corpo di don Martino sarà tumulato nel cimitero di Merone in forma strettamente privata. Tutte le celebrazioni seguiranno le norme dei decreti vigenti.

