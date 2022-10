Ne davamo notizia oggi, lunedì 17 ottobre 2022: un uomo è stato investito a Fino Mornasco, in via Tevere all'altezza dell'uscita della Lidl e purtroppo è morto dopo l'arrivo in ospedale.

È morto l'uomo investito mentre andava in bici a Fino Mornasco

Oggi alle 15.30 era partita la chiamata ai soccorsi da Fino Mornasco, dove in via Tevere, nei pressi dell'uscita della Lidl, un uomo in sella alla sua bicicletta era stato investito da un'automobile. L'impatto, molto forte, ha causato la morte dell'uomo nonostante i numerosi tentativi di salvataggio dei soccorsi. Infatti, sul posto si erano precipitati i volontari della Croce Azzurra di Como che appena arrivati avevano effettuato un massaggio cardiaco al malcapitato. Dopo questa prima manovra l'uomo era stato caricato sull'ambulanza in direzione Sant'Anna, ma nemmeno una volta arrivati in ospedale le sue condizioni sono migliorate.