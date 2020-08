Apertura al traffico oggi, martedì 4 agosto 2020, per la Sp 31 bis “Bregnano-Ceriano”.

E’ ufficialmente aperta la Sp 31 bis Bregnano – Ceriano

La nuova arteria, realizzata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. come previsto nella convenzione sottoscritta con le Provincie di Como, Varese e Monza Brianza in data 29 settembre 2017, è passata così ufficialmente in gestione all’Amministrazione Provinciale che si

occuperà della custodia, vigilanza, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e sicurezza della circolazione della nuova strada.

In particolare, dalla giornata di oggi, sono percorribili:

– la nuova rotatoria di collegamento tra la Sp 31 “della Pioda” e la nuova Sp 31bis “Bregnano-Ceriano”. La nuova rotatoria, con un diametro di 60 metri, modifica parzialmente la circolazione andando ad eliminare il doppio senso di marcia in direzione sud lungo la

Sp31.

– il tratto di strada Sp 31 bis “Bregnano Ceriano” dal km 7,856 (rotonda con la Sp 32) al km 9,516 (rotonda con la Sp 31) lungo il quale viene istituito il limite di 80 Km/h (strada extraurbana secondaria) ad eccezione dei tratti posti in corrispondenza delle intersezioni a rotatoria dove, 50 metri prima e dopo l’incrocio, viene fissato il limite di velocità di 50 Km/h; è altresì istituito il divieto di sorpasso.