E’ un barista di Erba il centauro coinvolto nell’incidente tra Valbrona e Onno avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio. Si tratta di un 30enne (e non di un 25enne come riferito nella giornata di ieri dall’Areu- Azienda regionale emergenza e urgenza) che lavora al bar di piazza Vittorio Veneto, Langolo dei Gaudiosi: Mauro Signorello.

Barista di Erba in Terapia intensiva a Varese

Il barista, che risiede a Como, stava percorrendo la provinciale 46 da Onno in direzione Valbrona quando a un tornante ha perso il controllo della sua motocicletta ed è andato a sbattere contro un cancello. Signorello era stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale Circolo di Varese con l’elisoccorso. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Stando agli ultimi aggiornamenti il centauro è tutto’ora ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica a seguito di un importante trauma cranico. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni di salute restano gravi.