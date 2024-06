Elezioni 2024 nell’Olgiatese: risultati in diretta

Intorno alle 19 di ieri, domenica 9 giugno, l’aggiornamento: il 50,7% degli aventi diritto al voto presente ai seggi per l’unica lista in corsa “Fare per Bizzarone”. Quorum superato.

Quarto mandato consecutivo

Il candidato sindaco per le Elezioni comunali con la lista “Fare per Bizzarone” Guido Bertocchi riserva i commenti post spoglio. Ora è realmente possibile: Bertocchi potrebbe diventare primo cittadino per il quarto mandato consecutivo.