Emergenza Coronavirus: chiusi anche i centri per l’impiego

Mentre il presidente della Lombardia Attilio Fontana comunica la chiusura di scuole, musei e, a partire dalle 18 dei locali pubblici, la Provincia di Como fa sapere che chiuderanno anche i centri per l’impiego.

Chiusi anche i centri per l’impiego

E’ infatti arrivata una nota della Provincia che spiega: “In relazione ai provvedimenti assunti a livello regionale dal Governatore Fontana e volti a contrastare il diffondersi sul territorio del Coronavirus, il presidente Fiorenzo Bongiasca ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutti i centri per l’impiego della Provincia di Como almeno per le giornate di domani (lunedì 24 febbraio) e martedì.

Si tratta delle strutture di Como (via De Cristoforis 11), Appiano Gentile (viale San Martino 4), Erba (via Cesare Battisti 7), Menaggio (via Lusardi 55), Cantù (via Camillo Benso Conte di Cavour 27).