Emergenza Coronavirus, il sindaco Landriscina: “Attivato il Centro operativo comunale”

“Il provvedimento piu importante é quello di contenere i contatti. Se noi facciamo uno sforzo, tutti i cittadini possono adottare questa indicazione strategica perché molto é affidato ai comportamenti delle persone. Questo criterio deve essere il più possibile diffuso”. Il sindaco di Como, Mario Landriscina, fa un appello ai cittadini comaschi nell’affrontare il periodo di emergenza Coronavirus e annuncia, dalla prossima settimana, l’attivazione del Centro operativo comunale. Si tratterà di un team di operatori, con base al comando di Polizia locale, che risponderà alle chiamate e darà le informazioni e fornirà servizi.

Emergenza Coronavirus, il sindaco: “Attivato il Centro operativo comunale”

“Abbiamo deciso di aprire il centro operativo comunale, che di solito si occupa di situazioni di emergenza di altra natura – ha fatto sapere il primo cittadino – . Le persone potranno chiedere assistenza. Una scelta questa per aiutare persone sole, anziane, e soggetti più a rischio. Cercheremo di strutturare dei percorsi. Vogliamo che le persone continuino ad andare in negozio, al bar ma in sicurezza. Le categorie più deboli invece meritano attenzioni. Questa è una rete nata per tutt’altro tipo di emergenze: terremoto, alluvione, etc ma che ora possiamo sfruttare. Ovviamente l’emergenza ha un costo, dovremo prevedere cosa stanziare per la situazione. Si tratta di una nostra scelta, non è un obbligo di legge”.

“Pensiamo all’apertura h24”

L’assessore alla Sicurezza, Elena Negretti: “Abbiamo pensato di coinvolgere tutte quelle persone sole che al momento non sono nella rete dei servizi sociali. La nostra proposta ai sindacati è quella di coinvolgere gli educatori degli asili nidi nel centro operativo comunale visto che al momento sono senza bambini. Verranno coinvolti anche i referenti dei centri anziani sul territorio. A loro daremo comunicazioni da divulgare. La nostra volontà è quella di tenere aperto il Centro operativo comunale h24. Dobbiamo però capire le forze di personale che abbiamo e per quanto tempo dovrà restare operativo”. Si fa rete per affrontare l’emergenza: “Oggi pomeriggio incontreremo catene grande distribuzione per capire quali servizi ci potranno offrire. Sentiremo i farmacisti per far avere agli anziani che devono riceverle”.

“Provvedimento che potrebbe toccare il Bilancio”

Il vice sindaco e assessore al Bilancio, Adriano Caldara ha continuato: “Dovremo tenere in considerazione la possibilità di un differimento per le imposte comunali se la normativa nazionale ce lo permetterà. Per quanto riguarda le altre imposte stiamo cercando di capire cosa possiamo fare”.

“Si tratta di un provvedimento che potrebbe toccare il Bilancio. Ci sarà un’altra seduta in Consiglio comunale, mi auguro che verrà presto approvato. Questo documento è sempre molto importante, oggi più che mai per fronteggiare l’emergenza”, ha continuato Caldara lanciando quindi una frecciatina a Forza Italia che aveva disertato le ultime sedute.