Salgono a 338 i contagi nel Comasco, oltre 19mila in Lombardia DIRETTA VIDEO

Gli ultimi aggiornamenti dal vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e gli assessori Pietro Foroni (Protezione civile), Giulio Gallera (Welfare) e Davide Caparini (Bilancio).

Emergenza Coronavirus: l’aggiornamento di Regione Lombardia

L’assessore Davide Caparini: “Sono arrivate in Lombardia 4milioni di mascherine, appena arrivano le distribuiamo a chi è in prima linea. Vorremmo poi a mettere tutti in condizioni di proteggersi. Il virus si combatte sia in ospedale che con un comportamento rispettoso. Proteggere se stessi per proteggere gli altri. Non dobbiamo essere timorosi ad indossarla perché protegge noi stessi e gli altri. Abbiamo acquistato 611 letti di Terapia intensiva che costano 2.5 milioni di euro. 281 respiratori polmonari che andranno ad integrare quelli che ci arriveranno dalla Protezione civile e 9441 caschi ventilati”.

Il vice presidente Fabrizio Sala.

Sui movimenti in base alle celle telefoniche: “Abbiamo preso il 20 febbraio come giorno normale poi siamo passati a fare le percentuali. Lunedì in movimento c’era il 43%, un dato troppo alto, martedì-mercoledì 42%, il dato è ancora troppo alto. C’è troppo movimento per poter rallentare il contagio. Inizieremo a fare analisi su fasce orarie per poi decidere come comportarci in merito”.

“La scienza migliore non sempre è accompagnata da grandi capitali. Per questo da domani su open.innovation.regione.lombardia.it apriremo manifestazione di interessi aperta a tutti, vogliamo coinvolgere soggetti per investire con noi. Vogliamo stanziare 4milioni di euro. Vogliamo cercare chi sviluppa antivirali e altri tipi di terapie per affrontare il Covid-19, uno sviluppo sulla diagonistica e lo sviluppo di applicazioni sul monitoraggio”.

L’assessore Giulio Gallera

“Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti che abbiamo. Siamo arrivati al punto che non c’è quasi più un letto disponibile nei presidi. Abbiamo aperto un numero enorme di posti letto. Siamo passati a 1250 posti nelle Terapie intensive. Per poter costruire luoghi che possano offrire una cura, abbiamo bisogno di personale. Oggi la maggior criticità è proprio quella del personale.

Medici da Cuba: “Oggi è arrivata la conferma dalla Farnesina, sabato arriveranno 53 tra infermieri e medici cubani altamenti specializzati, che hanno combattuto l’ebola. Andranno poi nel presidio di Crema. Domani verrà dato il via anche all’ospedale da campo a Cremona”.

I dati in Lombardia

I contagi 19.884, + 2.171 rispetto a ieri

I ricoveri 7.387, +182

In Terapia intesiva 1600, +82

I decessi sono 2168, + 209

“L’ha detto il presidente della Croce Rossa cinese: stiamo allentando troppi i nostri comportamenti sociali. Queste misure, che stanno creando disagio a molti, dai giovani agli anziani, sono fondamentali. Dobbiamo stringere però i denti di più. I cinesi arrivati qui per prima cosa ci hanno parlato delle misure di contenimento”, ha spiegato Gallera.

I dati per Provincia

Bergamo 4.645, + 340

Bs 4247, + 463

Como 338, + 52

Lecco 530, + 64

Sondrio 155, + 80

Milano 3278, +634