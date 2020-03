Emergenza Coronavirus, tredici contagi a Cesana Brianza. Morti ad Albavilla e Mariano

L’emergenza Coronavirus per il momento non accenna a scemare. Troppo presto per fare una stimare sui dati relativi ai nuovi contagi e capire se il picco è vicino o meno nel nostro Paese. Nel frattempo ieri, 18 marzo 2020, Regione Lombardia ha segnalato 17.713 positivi sul territorio lombardo, di cui 286 nel Comasco. Anche in Provincia di Como, comunque tra le meno colpite del territorio regionale, sono stati giorni difficili con diversi morti dovuti all’infezione da Covid 19.

Emergenza Coronavirus, primo contagiato a Veniano

A segnalare il primo caso di positività in paese nella serata di ieri, 18 marzo 2020, è stato il sindaco di Veniano, Graziano Terzaghi. “Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid 19 – ha scritto in una nota ufficiale – E’ in corso da parte delle autorità competenti l’attuazione del protocollo previsto dalle norme sanitarie vigenti per coloro che sono entrati in stretto contatto con il paziente nell’ultimo periodo”.

Un morto ad Albavilla

Ad Albavilla è deceduto uno dei tre pazienti risultati positivi al Coronavirus. A dare la notizia il sindaco Giuliana Castelnuovo: “Purtroppo, con grande dispiacere, devo aggiornarvi con una triste notizia. Una delle tre persone positive al Covid-19 di cui vi avevo informato nei giorni scorsi è deceduta in ospedale. In questo momento ci stringiamo alla famiglia porgendo le condoglianze dell’Amministrazione comunale e di tutti gli albavillesi”.

Secondo decesso a Mariano Comense

Il Comune di Mariano Comense annuncia il secondo decesso sul proprio territorio dopo quello di un ospite della casa di riposo Porta Spinola. Dei 13 positivi in città sono quindi due i morti dall’inizio dell’emergenza. Si ricorda inoltre che ci sono 64 persone in quarantena perché sono state a contatto con i malati.

Sono tredici i contagiati a Cesana Brianza

Si aggrava il bilancio dei contagi a Cesana Brianza: il numero dei pazienti positivi al Covid-19 è salito a tredici. A renderlo noto è il sindaco Eugenio Alfonso Galli in un comunicato alla cittadinanza. “Cari cittadini di Cesana Brianza, le persone risultate positive al test del Coronavirus in questo momento sono tredici, senza tutte quelle che sono state messe in sorveglianza attiva o portate in osservazione negli ospedali per controlli”.

Secondo caso ad Asso

Sono due i malati di Covid-19 ad Asso. La comunicazione è giunta nella giornata di ieri, mercoledì 18 marzo, dal capogruppo di maggioranza Roberto Melchiorre, che invita la cittadinanza a restare a casa e rispettare le disposizioni governative per contenere l’emergenza.

Sale a cinque il numero dei contagiati a Tavernerio

Sale il numero dei malati anche a Tavernerio: dopo il primo caso segnalato nei giorni scorsi, il sindaco Mirko Paulon ha annunciato che i malati in paese sono ora cinque. “I casi di tampone positivo al COVID-19 ( nuovo coronavirus ) sono saliti a 5 con diversi altri casi in osservazione – è il post del sindaco – Arrivano tanti messaggi che denunciano assembramenti o passeggiate di gruppo in vari luoghi del paese. Con il personale a disposizione non siamo in grado di svolgere un controllo capillare su tutto il vasto territorio di Tavernerio. È fondamentale il buon senso delle persone che devono capire che ci sono centinaia di persone che muoiono ogni giorno e non abbiamo ancora raggiunto il picco di questa epidemia”.

A Lipomo, tre contagi e un decesso

A Lipomo sono ora tre i casi di Covid-19. Uno dei malati è morto. “Nel bollettino odierno dobbiamo segnalare 3 nuovi casi di contagio sul nostro territorio – il messaggio del sindaco Alessio Cantaluppi – Purtroppo dobbiamo anche rendere conto del decesso di una di queste persone. Come comunità ci stringiamo intorno ai familiari in questo momento di dolore. E’ un momento difficile. Oggi più che mai dobbiamo rispettare le disposizioni, lo dobbiamo anche nei confronti di chi non ce l’ha fatta”.

Ad Arosio i malati sono sei

Sale il numero dei contagiati anche ad Arosio, dove il 6 marzo erano stati annunciati i primi due casi. “Gentili cittadini – scrive il sindaco Alessandra Pozzoli – sulla base della comunicazione, ricevuta in data odierna da Ats Insubria, vi informo che sono sei i cittadini arosiani positivi al Covid 19. Sono invece sette le persone sottoposte alla cosiddetta sorveglianza attiva”.

Cernobbio tre positivi

Si amplia il contagio anche a Cernobbio dove pochi giorni fa era stato annunciato il primo caso. “A Cernobbio i casi di positività a tampone sono saliti a tre – ha precisato il sindaco Matteo Monti – A queste persone rinnovo i nostri auguri per una pronta guarigione e a nome dell’Amministrazione comunale esprimo piena vicinanza ai familiari e massima disponibilità per assisterli in caso di necessità”.

Un decesso a Colonno

“Siamo spiacenti di dover comunicare che anche nel nostro paese è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus – scrive il sindaco di Colonno, Davide Gandola – Il paziente affetto da tale patologia è deceduto. Sono in corso di assunzione misure di tracciamento e isolamento domiciliare dei contatti avuti con il paziente citato”.

Due casi a Turate

“In data odierna la Prefettura di Como mi ha comunicato che sono risultati positivi al Covid 19 due cittadini turatesi – scrive il sindaco Alberto Oleari – Si richiama nuovamente l’attenzione di tutti i cittadini al rispetto scrupoloso delle disposizioni dettate dalle normative e dalle autorità sanitarie, disposizioni volte a contenere la diffusione del Coronavirus”.

Articolo in aggiornamento