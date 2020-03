Emergenza Coronavirus, primi casi a Cernobbio e Valbrona. In provincia 184 positivi

La stretta del contagio continua. L’emergenza Coronavirus si fa sentire più forte che mai in questi giorni. Il dato reso noto ieri sera, domenica 15 marzo 2020, dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera è di 184 casi in provincia di Como. Una crescita lenta ma costante: 30 più di sabato che erano 154. Comunque uno dei dati più bassi della Lombardia, dove la situazione peggiore si registra a Bergamo con 3.416.

Emergenza Coronavirus, primi casi a Cernobbio e Valbrona

Nel frattempo arriva una nuova segnalazione. E’ stato registrato il primo caso di Covid 19 a Cernobbio, finora immune dal virus. Ad annunciarlo è stato il sindaco Matteo Monti: “Poco fa dalla Prefettura mi è stata trasmessa la comunicazione di ATS che a Cernobbio si è verificato un caso di positività a tampone. Auguro a questa persona una pronta guarigione e a nome dell’Amministrazione comunale esprimo piena vicinanza ai familiari e massima disponibilità per assisterli in caso di necessità. Comprenderete che le caratteristiche e le condizioni dei casi contagiati sono nella sola disponibilità delle competenti Autorità Sanitarie ed ogni modalità della loro condivisione è giustamente soggetta a rigorose misure di tutela della privacy”.

Quindi l’appello ai propri cittadini: “Eravamo pronti a ricevere tale notizia perché siamo sempre stati consapevoli che il numero dei contagi è ancora in aumento, ma più lentamente, grazie alle misure più restrittive adottate in tutta Italia dopo l’8 marzo, che da oggi stanno danno i primi risultati. Anche le guarigioni stanno aumentando. Per questo motivo settimana scorsa abbiamo attivato il Comitato Operativo Comunale (COC) per prestare al meglio l’assistenza logistica e organizzativa necessaria. A tutti voi ricordo che continua ad essere necessario rispettare con responsabilità tutte le norme e le prescrizioni che confido siano ben note a tutti: state a casa, evitate assembramenti, lavate le mani”.

E’ stata annunciata la positività al tampone di un residente anche a Valbrona. Il sindaco Luigi Vener, in una nota pubblica, ha spiegato: “Personalmente e come amministrazione siamo vicini alla persona coinvolta e alla sua famiglia. Per la nostra nazione e per la nostra comunità sono giorni difficili che viviamo con ansia e preoccupazione. Ma noi siamo forti, siamo gente ‘dura’, abituati a qualsiasi rinuncia e sacrificio. Quindi chiedo a tutti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni”.

Secondo caso a Tavernerio

Il Comune di Tavernerio ha annunciato la positività di un secondo concittadino. Si tratta però di una persona domiciliata fuori provincia.

“Confermato il secondo caso di tampone positivo per Covid-19 per un residente a Tavernerio. La persona è attualmente domiciliata in altra provincia e quindi si presume che il contagio non sia avvenuto sul territorio comunale – ha spiegato in una nota il sindaco Mirko Paulon – Ma non abbassiamo la guardia. Chi ha questi sintomi (febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza) deve rimanere a casa e seguire le regole indicate dal Ministero della Salute. Lo stesso devono fare i familiari conviventi”.

Tremezzina annuncia il quarto positivo

Momenti difficili per il Comune di Tremezzina guidato dal sindaco Mauro Guerra. E’ stato infatti proprio lui, ieri sera domenica 15 febbraio, ad annunciare il quarto tampone positivo sul territorio. “Sono in corso di assunzione le misure di tracciamento e isolamento domiciliare dei contatti”. Il paese è già stato colpito da due lutti a causa dell’infezione da Covid 19.

Numeri importanti a Erba e Cesana Brianza

Si espande l’infezione da Covid 19, i numeri diventano importanti nell’Erbese. Ed è proprio Erba a detenere per ora il primato nella zona con 13 tamponi positivi. Si segnalano inoltre un caso a Merone e uno ad Asso. Duramente colpita inoltre Cesana Brianza che certifica 8 contagiati.

