Emergenza Coronavirus, aumentano i contagi. Morti ancora a Inverigo, Porlezza e Dongo

Il contagio da Coronavirus si sta espandendo, con una crescita costante, anche in Provincia di Como. Il dato aggiornato di Regione Lombardia a ieri sera, 18 marzo parlava di 257 contagiati ma il numero è destinato a salire. Così come il numero dei morti.

Nella tarda serata di ieri è stato il sindaco di Inverigo a fare il punto di una situazione che sta diventando sempre più critica.

“Cari cittadini, con l’aggiornamento odierno le autorità sanitarie competenti mi hanno informato che risultano positivi al contagio 11 nostri concittadini – ha spiegato il primo cittadino Giorgio Ape – Purtroppo ieri è avvenuto il decesso di uno di loro e a nome di tutta la cittadinanza esprimo la nostra vicinanza alla famiglia”.

Così prosegue: “Per conseguenza aumenta anche il numero di familiari posti in quarantena. Rinnovo l’invito a restare in casa, ad uscire solo per i bisogni fondamentali alla vita familiare e ad adottare scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal Ministero della Sanità e della Protezione Civile per la protezione della persona dal contagio, in particolar modo nel caso un familiare manifesti i primi sintomi dell’infezione da virus”.

Porlezza piange un concittadino

Anche il sindaco di Porlezza, Sergio Erculiani, piange insieme alla sua comunità un residente, morto a causa del Covid 19.

“Mi è stato comunicato, che anche a Porlezza, una persona nostra concittadina, è risultata positiva al contagio da Coronavirus sviluppando l’affezione denominata Covid 19. La persona contagiata, purtroppo,è deceduta in ospedale – scrive il primo cittadino – Ai familiari, a nome mio personale e dell’Amministrazione tutta, esprimo il più profondo cordoglio”.

Quindi spiega: “Ats ha proceduto e sta procedendo al tracciamento dei contatti e a disporre le procedure di prevenzione sanitaria prescritte. Il Comune ha dato immediata attuazione ai protocolli di prevenzione e, attraverso la COC, già attivata in via preventiva, presterà le assistenze di tipo logistico ed organizzativo”.

Secondo morto a Dongo

Solo poche ore fa il sindaco di Dongo, Giovanni Muolo, aveva dovuto dare notizia per primo decesso per Coronavirus tra i suoi concittadini. Ora il secondo episodio. “Cari concittadini, con profonda tristezza vi informo che un altro nostro compaesano, quarto caso positivo al Covid-19 registrato nel nostro Comune, ricoverato presso una struttura sanitaria, è deceduto. Con l’affetto mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, in un momento particolare dove le circostanze impediscono di stare con i propri ammalati e di celebrare degne esequie, con il cuore siamo tanto vicini ai suoi familiari”.

Articolo in aggiornamento