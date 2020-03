Emergenza Coronavirus, nuovi contagi a Sala Comacina, Mariano Comense, Tremezzina, Carlazzo e Olgiate

Si allarga a macchia d’olio il contagio del Coronavirus. Dove prima prima c’era un solo caso positivo, oggi se ne contano diversi. Non solo, i tamponi positivi arrivano anche in Comuni prima non colpiti.

Emergenza Coronavirus, sei contagi a Sala Comacina

Caso emblematico questa mattina, martedì 17 marzo 2020, è quello di Sala Comacina dove il sindaco Roberto Greppi ha annunciato 6 positivi sul territorio e ha chiesto ai propri concittadini di restare a casa.

“Si porta a conoscenza della popolazione di sei casi positivi a Sala Comacina, confermati ufficialmente. Si specifica che due sono persone domiciliate presso struttura sanitaria, gli altri residenti in paese. Le condizioni di tali casi sono nella sola disponibilità delle competenti Autorità Sanitarie ed ogni modalità della loro condivisione è soggetta a rigorose misure di tutela della privacy – spiega il primo cittadino – Sono state attivate tutte le procedure con la mappatura dei contatti e la messa in quarantena domiciliare degli interessati, peraltro al momento asintomatici”.

Sale il numero dei contagi a Tremezzina

Il contagio si sta muovendo anche tra i piccoli Comuni del Lario. Ieri, lunedì 16 marzo 2020, l’annuncio di due positivi a Bellagio. Un caso registrato anche ad Argegno e a Cernobbio. Un decesso inoltre tra i contagiati di Dongo. La situazione più complessa è quella di Tremezzina dove il sindaco Mauro Guerra ha annunciato che i tamponi positivi sono saliti a 6. Due persone purtroppo sono già decedute.

“Sono in corso di assunzione le misure di tracciamento e di isolamento domiciliare dei contatti per i due nuovi casi – sottolinea il primo cittadino – Proseguono nuove attività di accertamento così come le quarantene domiciliari già disposte da Ats e da oggi due persone che erano state poste in isolamento domiciliare hanno concluso il loro periodo di quarantena”.

A Olgiate i contagi diventano tre

Nel frattempo salgono i contagi anche nella parte “bassa” della provincia. Dall’ultimo aggiornamento infatti salgono a tre i contagiati nel Comune di Olgiate Comasco dove lo scorso 12 marzo era stato registrato il primo positivo al Covid 19.

Un caso a Carlazzo

Anche il sindaco di Carlazzo, Piera Antonella Mazza, ha comunicato ufficialmente un caso di Covid-19. “Attualmente è ricoverato presso una struttura sanitaria. Si sta effettuando il protocollo previsto dalle norme sanitarie vigenti per coloro che sono entrati in stretto contatto con il soggetto nell’ultimo periodo”.

Salgono i contagiati a Mariano

Aumentano ancora le persone contagiate a Mariano Comense che al momento sono 12. Cinquantuno, uno in più di ieri, le persone in quarantena.

Nuovi positivi a Carimate

E’ il sindaco di Carimate Roberto Allevi ad annunciare che “il numero dei nostri concittadini risultati positivi al Covid 19 è di due” e che “Ats ha attivato tutti i controlli sanitari previsti”. Attivato il Coc (Centro Operativo Comunale), il primo cittadino fa appello ai suoi concittadini: “Vedo ancora troppa gente sulla pista ciclabile. Stiamo in casa”.

Articolo in aggiornamento