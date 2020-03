Coronavirus, il dolore dei sindaci: nuovi decessi a Casnate, Dongo e Carugo

Brutte notizie questa mattina, martedì 17 marzo 2020. Sono stati annunciati infatti due nuovi decessi legati all’infezione da Coronavirus in provincia di Como. Ad annunciarlo, con dolore in questi giorni difficili, i primi cittadini di Casnate con Bernate, Dongo e Carugo.

Coronavirus, secondo decesso a Casnate con Bernate

E’ il secondo lutto in pochi giorni per il piccolo comune di Casnate con Bernate dove i casi registrati di infezione al momento sono quattro. Nei giorni scorsi infatti era mancato un 85enne molto noto in paese, l’ex assessore Sergio Corbetta. Ad annunciare, questa mattina, il secondo decesso è il sindaco Fabio Bulgheroni.

“Non voglio lasciare che la tristezza prenda il sopravvento. Un nostro concittadino affetto da Covid 19 è tornato alla casa del Padre. La sua morte rapida lascia un gran vuoto nel mondo dello sport e delle associazioni. A nome della Amministrazione che rappresento, dei dipendenti del Comune e mio personale esprimo profondo cordoglio alla famiglia. Forza, possiamo vincere, dobbiamo vincere, vogliamo vincere” ha commentato il primo cittadino.

Lutto anche a Dongo

Nella serata di ieri, lunedì 16 marzo 2020, un altro sindaco aveva dovuto annunciare la morte di un proprio concittadino a causa dell’infezione che sta mettendo a dura prova l’Italia e che ha fatto ammalare solo in provincia di Como, per il momento, 220 persone.

“Cari concittadini, con profonda tristezza vi informo che un nostro compaesano, secondo caso positivo al Covid 19 registrato nel nostro Comune, ricoverato presso una struttura sanitaria, è deceduto. Con l’affetto mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, in un momento particolare dove le circostanze impediscono di stare con i propri ammalati e di celebrare degne esequie, con il cuore siamo tanto vicini ai suoi familiari” ha comunicato il sindaco Giovanni Muolo.

A Carugo morta una donna

A dare il terribile aggiornamento, è il sindaco Daniele Colombo: “Purtroppo questa mattina mi è stato comunicato che una nostra concittadina, risultata positiva al Covid-19 la scorsa settimana, è deceduta presso la struttura ospedaliera dove si trovava ricoverata. In questo triste momento ci stringiamo tutti assieme attorno alla famiglia e partecipiamo commossi al suo dolore”.