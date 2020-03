Emergenza Coronavirus: l’aggiornamento di Regione Lombardia DIRETTA VIDEO

Emergenza Coronavirus: l’aggiornamento di Regione Lombardia.

Emergenza Coronavirus



Il lunedì e la seconda settimana di emergenza sanitaria si sono aperti con la notizia che l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli era risultato positivo al tampone. Così è stato ricoverato in ospedale ma fa sapere tramite un audio inviato ai colleghi di giunta “di stare bene fatta eccezione per la febbre sempre piuttosto alta”.

Si è comunque tenuta la giunta lombarda oggi, 2 marzo 2020, che ha approvato diversi provvedimenti: 40milioni di prime misure per acquistare nuovi strumenti per le nostre rianimazioni e aumentare il numero delle sale di rianimazione da utilizzare nonché 10 milioni per assumere nuovi medici e infermieri.

Gallera dà i numeri del contagio

Il totale dei positivi è 1254, ricoverati 478, le persone in terapia intensiva 127, i positivi asintomatici 472 e i decessi sono saliti a 38. Si tratta sempre di persone anziane o con patologie pregresse.

“Ci sono anche buone notizie: sono 139 le persone dimesse ma ci sono anche le prime due persone uscite dal Sacco che arrivavano dalla zona rossa e che stanno tornando a casa per finire la quarantena fino alla guarigione” ha comunicato l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

L’assessore Gallera sottolinea l’importanza che gli over 65 restino a casa perché si tratta della fascia più fragile e colpita dal virus. Verranno attivate delle reti di volontariato per garantire pasti e servizi minimi a chi deve restare a casa.

384 Lodi, 243 Bergamo, 223 Cremona, Milano 58, 60 Brescia sono le province con maggiore concentrazione.

Rilanciare l’economia lombarda

“Domani si terrà la prima riunione per rilanciare l’economia lombarda per far fronte alla situazione che si è creata per via del Coronavirus”. Ad annunciarlo è il vicepresidente del Regione Fabrizio Sala. “Non dobbiamo fermarci e non lavorare ma dobbiamo prendere tutte le precauzioni del caso anche durante le ore di lavoro” ha aggiunto.

“Sta per essere dimessa anche la nostra collaboratrice della presidenza – ha spiegato il Governatore Fontana – In attesa del tampone finale trascorrerà la quarantena a casa”.