Emergenza Freddo in via Borgovico. Como Senza Frontiere: “Anche questa volta il Comune si chiama fuori”

A pochi giorni dall’annuncio dell’amministrazione provinciale della disponibilità degli spazi dell’ex caserma di via Borgovico da destinare a Emergenza Freddo, l’associazione di volontariato Como Senza Frontiere punta ancora una volta il dito contro l’amministrazione comunale guidata da Mario Landriscina.

Ecco la riflessione e l’appello alla realizzazione di uno spazio notturno e diurno per i senza fissa dimora di Como Senza Frontiere.

La dichiarata disponibilità di uno spazio pubblico per la realizzazione di una struttura da dedicare alla cosiddetta “Emergenza freddo” per il prossimo inverno ormai incombente è ovviamente una buona notizia, perché offre un riparo per la notte a persone che nelle vicissitudini della loro vita si trovano a essere senza dimora.

Le possibilità – come ripetiamo, insieme a tante altre realtà, da anni – ci sono e trovarle non è così difficile… L’ex caserma dei Carabinieri di via Borgovico (già utilizzata come centro di accoglienza) è solo una delle tante, e forse nemmeno tra le più adeguate, comunque già destinata in un prossimo futuro ad altre funzioni.

È bene non dimenticare che il dormitorio invernale è una risposta solo parziale alle esigenze della città e della porzione più “fragile” delle persone che la vivono.