Ennesimo episodio di violenza al Bassone. Molteni (Lega): "Solidarietà all’agente, ora taser e body cam alla Polizia Penitenziaria"

il commento

Il sottosegretario: "Questi episodi confermano le importanti criticità del carcere di Como, che ho segnalato al Ministero della Giustizia”.

Rissa al Bassone, Molteni (Lega): solidarietà all’agente, ora taser e body cam alla Polizia Penitenziaria.

Ennesimo episodio di violenza al Bassone

“La mia personale solidarietà e vicinanza all’agente della Polizia Penitenziaria del carcere di Como, aggredito qualche giorno fa durante una colluttazione tra detenuti. Da ottobre ad oggi ben 17 sono gli agenti di Polizia penitenziaria dell’istituto comasco sottoposti ad aggressioni e violenze. Numeri elevati e inaccettabili che vanno condannati con assoluta fermezza e confermano le importanti criticità del carcere di Como, che ho segnalato al Ministero della Giustizia” ha commentato il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni l'ennesimo episodio di violenza verificatosi nei giorni scorsi al Bassone di Como.

“Garantire la sicurezza dei nostri agenti di Polizia è un dovere verso chi con sacrificio e senso dello Stato garantisce sicurezza e legalità. Con la Legge di bilancio, appena approvata, abbiamo introdotto importanti risorse per nuove assunzioni straordinarie, tutele legali e previdenziali, anche a beneficio della Polizia penitenziaria, ma bisogna continuare a investire nella sicurezza. A breve verrà introdotto per Polizia e Carabinieri il Taser come strumento di difesa per gli operatori di sicurezza. Bisogna lavorare affinché questo dispositivo a impulsi elettrici, con le relative body cam, vengano adottati anche per gli uomini e le donne della PolPen” conclude.