Era positivo al Coronavirus addio all’alpino Walter Perego

Era risultato positivo al Coronavirus e purtroppo, Walter Perego, classe 1943, uno dei fondatori del Gruppo Alpini Garbagnate Monastero e Brongio, non ce l’ha fatta. “E’ andato Avanti”, hanno detto i suoi amici alpini. Purtroppo un altro decesso che si aggiunge al tragico bilancio di queste ultime ore.

Coronavirus: addio all’alpino Walter Perego

L’uomo, residente a Garbagnate Monastero, aveva una grave patologia pregressa. Si è spento a 77 anni.

A ricordarlo i tanti amici del gruppo alpini della sezione a cui apparteneva. “A volte ci sono momenti o situazioni che rendono grandi le persone, e a volte , sono le presone che rendono grandi i momenti e le situazioni. Walter nel Gruppo rendeva grandi entrambe le cose. Se penso agli Alpini mi rendo conto di quanta giovinezza vi era in Walter.

Se penso al Gruppo di Garbagnate Monastero e Brongio, ne vedo l’impronta, il desiderio, la forza e l’orgoglio di Walter. Ci lasci un grande vuoto. Socio fondatore, nelle decisioni sei stato il nostro stimolo… Ora sei Andato Avanti, ma la tua testimonianza rimane, noi cercheremo di non deluderti, prendendo su di noi il peso del

tuo zaino… Condoglianze a tutta la famiglia. Non appena sarà possibile ti ricorderemo tutti insieme”.