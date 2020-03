Erba l’appello del sindaco Airoldi: “State a casa”. Stop al mercato VIDEO

Erba l’appello del sindaco Airoldi: “State a casa”

Il primo cittadino di Erba, Veronica Airoldi spiega: “Il mio appello ai cittadini è quello di restare a casa e uscire solamente per compravate esigenze: fare la spesa, recarsi dal medico e andare in farmacia. Consiglio di non fare passeggiate, stata a casa per un periodo di tempo limitato. Ci aiuterà ad affrontare e risolvere la situazione”

Stop al mercato

Domani, giovedì 12 marzo 2020, non ci sarà il mercato. “Come sindaco ho fermato un’ordinanza affinché il mercato non avesse luogo. Confrontandomi con Anci mi hanno dato indicazioni sul fatto che la parte relativa agli alimentari avesse dovuto restare aperta, posto che fossero mantenute le misure minime per la salvaguardia delle persone. Dal momento che le misure non sono possibile, ho firmato questa mattina un’ordinanza per la chiusura totale sia per la parte alimentare, sia per il resto del mercato a data da definirsi”. Così anche per i parchi comunali che resteranno chiusi.

Aiutiamo l’ospedale Fatebenefratelli

“Oggi è stato pubblicato sul sito dell’ospedale una raccolta fondi per aiutare il nostro ospedale e i medici, per avere ulteriori strumenti necessari per far fronte all’emergenza. Chiedo a tutti di offire quello che potete, non è importante la cifra ma il senso di vicinanza ai nostri medici e a coloro che lavorano al Fatebenefratelli”, ha chiuso il sindaco che ha devoluto il suo stipendio alla causa.