Esce di strada e colpisce il guardrail, la famiglia del 16enne ferito: "Cerchiamo testimoni per capire cos'è successo"

La famiglia del 16enne che ieri è rimasto ferito in un incidente ad Eupilio, nella zona del lago del Segrino, fa un appello per ricostruire quanto accaduto.

Esce di strada e colpisce il guardrail, la famiglia del 16enne ferito fa un appello

"Mio figlio non ricorda nemmeno cosa è successo la sera prima dell'incidente, dell'impatto non ha saputo dirci nulla. Noi vogliamo capire cos'è successo e perché è finito fuori strada, se magari qualcuno l'ha superato e lui di conseguenza ha perso il controllo della moto", a parlare è la mamma del 16enne che ieri è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Circolo di Varese, dopo l'incidente avvenuto poco prima delle 12. Secondo quanto risulta, a dare l'allarme è stata l'auto che viaggiava dietro al ragazzo, con l'automobilista che ha chiamato i soccorsi. Sul posto è poi anche arrivata la Polizia locale per tutti i rilievi del caso.

"Cerchiamo testimoni"

"Qualcuno che passeggiava potrebbe aver visto qualcosa che può aiutarci a capire e magari far tornare la memoria a mio figlio. Stiamo cercando anche di informarci sulla presenza di telecamere nella zona", spiega la donna.

Dovrà essere operato

Il ragazzo per fortuna è fuori pericolo. Tra la caduta e l'impatto contro il guardrail ha rimediato un trauma cranico, una ferita sotto l'ascella, una frattura dell'ulna per cui dovrà essere operato nei prossimi giorni e varie escoriazioni su tutto il corpo.

Arianna Sironi