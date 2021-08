Erano circa le 13.15 di ieri, mercoledì 18 agosto 2021, quando la sua auto è andata a schiantarsi contro la recinzione di una ditta e infine è finita contro un albero. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Esce di strada e finisce contro un muro: ecco chi è la vittima

La vittima si chiamava Rino Bornè, 59 anni di Cermenate. Il dramma si è consumato lungo via San Siro, nel territorio comunale di Misinto, ma al confine con Cogliate. Un impatto devastante tanto da distruggere la quattro ruote. Insieme a lui, in auto, c'era la sorella che fortunatamente è riuscita a salvarsi ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. All'origine dell'incidente pare ci sia stato un malore.