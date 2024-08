Esce di strada, sfonda un muretto e "plana" in un giardino dopo un volo di 5 metri

Miracolato. Così può definirsi l'automobilista che intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 22 agosto 2024, è finito fuori strada ad Appiano Gentile.

Incidente ad Appiano Gentile: "plana" in un giardino dopo un volo di 5 metri

L'episodio è avvenuto lungo via dello Sport, quando l'automobilista, un uomo di 44 anni, per cause che saranno da definire, è uscito di strada su una curva. A quel punto la sua Fiat 600 ha fatto un volo di circa 5 metri, sfondando un muretto di cemento e andando a finire in un giardino. I soccorsi inizialmente sono stati allertati in codice rosso: sul posto la Croce Azzurra di Cadorago e l'automedica, insieme a loro anche i Vigili del fuoco di Appiano Gentile con un mezzo e i Carabinieri di Appiano che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dopo le prime cure per l'uomo è stato scongiurato il peggio: ha riportato alcune ferite, ma non è in pericolo di vita. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale.