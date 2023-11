“Eureka”, la festa di Halloween è da tutto esaurito

Un Halloween ha paura, quello messo in scena dall’associazione genitori “Eureka” in piazza Libertà e per le vie di Appiano Gentile.

Bene la festa di Halloween

La festa organizzata dall’associazione genitori è iniziata intorno alle 17 di ieri, mercoledì 31 ottobre. Ormai entrata nella tradizione si è rivelata anche quest’anno un vero e proprio successo con la partecipazione di più di 500 bambini, accompagnati dai loro genitori.tutti in maschera per “dolcetto scherzetto?”.

Partecipazione corale

I. piazza libertà il sodalizio guidato da Carlo Freri ha organizzato giochi spaventosi e tanto intrattenimento che ha saputo coinvolgere sia i più piccoli sia i più grandi.importante la collaborazione con i negozianti di Appiano Gentile che hanno partecipato in maniera attiva all’evento.