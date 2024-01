Femminicidio a Cadorago, Valentina venne uccisa con 58 coltellate: il compagno ricorre in Appello

Un episodio di femminicidio che sconvolse la comunità di Cadorago nell'estate del 2022: la 33enne Valentina Di Mauro venne uccisa all'alba dal compagno a coltellate. Quest'ultimo, Marco Campanaro, ha ricevuto una sentenza di condanna di primo grado di 22 anni di reclusione, ma ora la difesa ha presentato ricorso.

Valentina Di Mauro venne uccisa con 58 coltellate: il compagno ricorre in Appello

Ventidue anni. Questa la condanna inferta dalla Corte d'Assiste del Tribunale di Como a Marco Campanaro, il 36enne che il 25 luglio 2022 ha ucciso a coltellate la compagna, Valentina Di Mauro, di tre anni più giovane di lui. Cinquantotto coltellate inferte la mattina presto, nell’appartamento di Cadorago dove i due convivevano. La Corte d’Assise ha stabilito una condanna di 22 anni, molto di più dei 15 anni chiesti da Pubblico ministero.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Paolo Battaglia, ha presentato in questi giorni il ricorso in Appello per avviare il secondo grado di giudizio. Il processo di secondo grado avrà luogo a partire dal mese di febbraio. La coppia il 30 luglio del 2022 avrebbe dovuto partire per le vacanze, ma nel luogo di villeggiatura non c’è mai arrivata. Marco ha infranto i suoi sogni e quelli di Valentina.