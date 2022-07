Omicidio a Cadorago, in arresto il compagno: Valentina uccisa a 33 anni

Omicidio a Cadorago: è in arresto il compagno della 33enne uccisa questa mattina.

Valentina Di Mauro, originaria della provincia di Varese, avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 21 novembre. La sua vita invece si è fermata questa mattina all'alba, lunedì 25 luglio 2022. I vicini di casa l'hanno sentita litigare con il compagno, con cui conviveva da un paio di anni nella casa di lui a Cadorago, in via Leopardi, così hanno chiamato i Carabinieri.

I militari arrivati nella palazzina hanno trovato lui, 37 anni, in stato di choc ad aprire la porta. Per Valentina Di Mauro invece non c'era già nulla da fare per le coltellate che le sono state inferte. Ancora ignoti i motivi della lite, sulla coppia infatti non c'erano mai state segnalazioni di discussioni o violenze. Il 37enne al momento è in stato d'arresto in attesa dell'interrogatorio.

Foto: Facebook