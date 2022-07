Omicidio a Cadorago: una 34enne accoltellata in casa, fermato il compagno

Mattinata choc a Cadorago. Qualche minuto prima delle 5 di questa mattina, lunedì 25 luglio 2022, alcuni residenti di via Leopardi hanno chiamato il 112. Il motivo le urla che provenivano da una abitazione della via: una coppia stava litigando in modo furioso. In pochi minuti sono quindi arrivati sul posto i Carabinieri per capire quanto stava accadendo.

Entrati nell'abitazione hanno fatto la peggiore delle scoperte: la lite fra i due conviventi era sfociata in un accoltellamento. La donna, 34 anni, è stata ritrovata in un bagno di sangue dalle forze dell'ordine: era deceduta. In via Leopardi sono arrivate anche un'ambulanza e un'auto medica ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Il compagno della donna, presente in casa, è attualmente in stato di fermo. Su quanto accaduto indaga la Radiomobile del comando dei Carabinieri di Cantù.

Solo sabato, 23 luglio 2022, si era verificato un altro omicidio a Malnate, in provincia di Varese, al confine con l'Olgiatese: una donna di 73 anni era stata trovata senza vita nella sua abitazione colpita da una serie di coltellate.

Seguiranno aggiornamenti.