Fermato un 66enne con un coltello

L'episodio

L'uomo è stato denunciato

Un uomo di 66 anni, residente ad Appiano Gentile, è stato denunciato alla Procura lariana dai Carabinieri di Lurate Caccivio per porto abusivo di armi.

La ricostruzione

I fatti sono avvenuti nella serata di martedì 19 agosto 2025. Intorno alle 23 i militari sono intervenuti in un bar di Appiano Gentile dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava arrecando disturbo agli altri avventori. Durante il controllo, i Carabinieri hanno identificato un 66enne. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato un coltello con lama in acciaio lunga 25 centimetri che l'uomo teneva nascosto nei pantaloni.

La denuncia

Il 66enne di Appiano Gentile è stato quindi denunciato e il coltello sequestrato.