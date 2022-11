Festa del ringraziamento con la sfilata dei trattori ad Appiano Gentile.

La sfilata dei trattori - Il video

Festa del ringraziamento: tradizione molto partecipata e benedizione dei trattori

Una ventina di trattori partiti dal parcheggio della scuola media, questa mattina, domenica 13 novembre 2022. Arrivati in corteo: in piazza della Libertà si è fermato il trattore che ha portato i cesti e tutti gli altri mezzi si sono posizionati nel parcheggio di via Marconi, dietro la stessa piazza.

Messa alle 11.30

Madrina della Festa del ringraziamento è Giuliana Gasparini, confermando una tradizione molto sentita ad Appiano Gentile. Alle 11.30 tutti invitati a partecipare alla messa nella chiesa parrocchiale di Appiano Gentile. Poi, nel rispetto della tradizione, la prevista benedizione dei cesti e dei trattori da parte del parroco, monsignor Erminio Villa. Presente l'Amministrazione comunale, in particolare col sindaco Fabrizio Rusconi e il suo vice Luigi Caldi.