Festa e benemerenze per i 45 anni della pubblica assistenza Sos

Festa per l’anniversario di fondazione della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco.

Anniversario, 45 anni di servizio

L’associazione presieduta da Flavio Cometti festeggia oggi, domenica 9 giugno, 45 anni di servizio. Una presenza fondamentale, come ha ricordato il parroco, don Flavio Crosta, durante la messa delle 9 in chiesa parrocchiale.

Le benemerenze

Dopo la celebrazione, corteo a sirene spiegate, con volontari e cittadini accompagnati dal Corpo musicale olgiatese fino alla sede in via Roncoroni. Presenti il sindaco Simone Moretti, l’assessore Flavio Boninsegna (volontario Sos) e la consigliere comunale Mariella Bernasconi. Sono intervenuti parecchi sodalizi di soccorso del territorio circostante e anche da Angera. Presente Stefano Clerici, presidente Anpas provinciale di Como. Premiati i volontari per i 10, 30 e 30 anni di appartenenza alla Sos.

L’appello del presidente

Il presidente Cometti, prendendo spunto dal ringraziamento esplicitato dal parroco in chiesa, ha sottolineato l’importanza di lavorare per essere uniti, oltre qualsiasi divisione o particolarismo. Un appello rimarcato dall’applauso del centinaio di partecipanti. Infine, il rinfresco preparato dai volontari della banda e la grigliata che ha visto in servizio la Pro loco olgiatese.