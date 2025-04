Fiamme alla ex Cisa: sarebbero causate dall'ennesimo "raid"

Fiamme alla ex Cisa ad Anzano: sarebbero causate dall'ennesimo "raid", come annunciato nei mesi scorsi dall'Amministrazione l'edificio sarà presto chiuso.

E' successo lo scorso sabato

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato: alcuni residenti della zona hanno allertato i Vigili del fuoco per la presenza di fumo denso che usciva dalle finestre dell'immobile fatiscente, che affaccia su via Provinciale. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, con due squadre provenienti da Erba e Cantù, per spegnere le fiamme, che sarebbero scaturite da più incendi appiccati a materiale trovato all'interno dell'edificio, in più stanze contemporaneamente: con tutta probabilità si trratterebbe di ragazzini, entrati nell'immobile fatiscente, che avrebbero dato fuoco a giornali e materassi dismessi. Sul posto anche la Polizia locale intercomunale Briantea per le verifiche e la raccolta delle informazioni in merito a quanto avvenuto.

Nei mesi scorsi l'area era stata ripulita da volontari

Alla fine della scorsa estate, l'edificio, in stato di abbandono, era stato ripulito grazie all'intervento di numerosi volontari con il vicesindaco Lorenzo Salzano e la Protezione civile di Arosio sper ridare decoro all’area. Il vicesindaco aveva fatto sapere di avere attivato i contatti con l'agenzia del demanio: obbiettivo chiedere un intervento a tutela dell'area, che presto sarà murata per vietare definitivamente gli accessi abusivi e gli atti vandalici.

"Abbiamo provveduto immediatamente a contattare Forze dell'ordine e Vigili del fuoco appena ricevute le numerose segnalazioni in merito all'incendio in corso alla Cisa - spiega Salzano - E ho subito avvisato il demanio e i proprietari dell'area di quanto accaduto. Nelle scorse settimane abbiamo proseguito la pratica per la richiesta di murare l'edificio così da non renderlo più accessibile: le operazioni, sollecitate in questi giorni anche dall'ennesimo episodio all'interno della Cisa, dovrebbero essere svolte entro l'estate".