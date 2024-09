Fiera secolare: gran finale ad Alzate con lo spettacolo pirotecnico e il doppio concerto del Fuorifiera.

Migliaia di persone in paese per l'ultima serata della Fiera

Si è conclusa ieri, lunedì, la Fiera secolare della Madonna di Rogoredo. La giornata di ieri è cominciata con la manifestazione zootecnica, che, seppure in forma ridotta, ha visto la presenza di molti visitatori.

Ieri è stata anche l'ultima giornata della mostra artistica in Torre civica: organizzata dall'assessore Sergio Molteni, ha riguardato l'esposizione delle opere degli artisti della scuola di disegno e pittura fondata dal maestro Giuseppe Donghi e con la collaborazione di Renato Molteni. Al piano terra della Torre civica sono poi stati esposti i disegni dei bambini della scuola elementare "Francesco Anzani" e sei opere realizzate da Angela Bosisio, figlia dell'amato volontario Massimo Bosisio, scomparso esattamente un anno fa a causa di una malattia.

La Torre civica è inoltre rimasta aperta per le visite al terrazzo panoramico.

L'ultimo giorno di Fiera secolare si è poi concluso con un doppio concerto organizzato dalla Pro loco presieduta da Sandro Schiavi con il sostegno della Bcc Brianza e Laghi, nell'ambito del Fuorifiera: una serata che ha visto la partecipazione di tante persone di tutte le età e che si è conclusa, come da tradizione, con uno spettacolo pirotecnico.

Al termine della manifestazione, sul palco del Fuorifiera è intervenuto il sindaco Paolo Frigerio.

"Ringraziamo tutti per questa nuova edizione del Fuorifiera che come sempre è ben riuscita grazie al prezioso lavoro di tanti volontari della Pro loco: si sono messi al lavoro da questa mattina, prestissimo, per ripulire quest'area dopo le piogge di domenica e garantire comunque la buona riuscita dell'evento. Grazie alla banca per il continuo sostegno e grazie a tutti per avere partcipato. Ricordiamo sempre che la fiera secolare è dedicata alla Madonna miracolosa, una manifestazione importantissima per il nostro paese".