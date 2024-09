Fiera secolare: alla rassegna zootecnica non ci saranno bovini, ovini e caprini

Fiera zootecnica: l’ordinanza di Ats vieta la presenza di bovini, ovini e caprini. Questa edizione della manifestazione, fulcro della Fiera secolare di Alzate Brianza in programma dal 7 al 9 settembre, sarà inevitabilmente un po’ diversa dall’usuale: la causa è il provvedimento emesso da Ats nei giorni scorsi. In particolare, la circolare diramata dall’ente concede il nulla osta a organizzare la manifestazione zootecnica ma vieta la presenza di bovini, ovini e caprini: la motivazione è legata «all’evoluzione epidemiologica della Febbre catarrale degli ovini BTV8 in Regione Lombardia».

La fiera zootecnica sarà in forma ridotta

L’intenzione comunicata dall’Amministrazione comunale è comunque di proporre la manifestazione, uno tra i simboli della Fiera secolare - che infatti nasce come mercato del bestiame e che tuttora è uno degli appuntamenti di settore più importanti a livello regionale. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle direttive emanate da Ats.

«Inizialmente sembrava si potesse fare, con tutti gli opportuni esami agli animali, ma lo scorso 26 agosto è arrivata lettera ufficiale. Purtroppo la notizia arrivata da Regione nei giorni scorsi con la diffusione dell’epidemia che colpisce gli animali non ci permetterà di esporre bovini, ovini e caprini - specifica il sindaco Paolo Frigerio - Sarà dunque sicuramente una Fiera zootecnica diversa da come siamo abituati. Stiamo comunque cercando in questi giorni di recuperare la partecipazione di equini, asini, pollame e altri animali per poter comunque garantire la manifestazione, seppur in forma differente dal solito. La struttura per ospitare gli animali è già stata allestita. Siamo dispiaciuti: la manifestazione zootecnica è sicuramente uno dei principali appuntamenti della nostra Fiera, ma non possiamo che attenerci alle disposizioni di Ats».

Saranno dunque inevitabilmente annullate la consueta inaugurazione con il concorso e la premiazione. Ma non mancheranno gli altri appuntamenti che caratterizzano la manifestazione nell’apposita area allestita in via Santuario. Insomma, nonostante gli impedimenti che renderanno la Fiera zootecnica inevitabilmente «ridotta», tornerà una manifestazione che da decenni è appuntamento importantissimo per tutto il territorio.

