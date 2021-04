A Figino Serenza in una settimana sono state vaccinate a domicilio 100 persone fragili e impossibilitate a muoversi.

Figino, in una settimana 100 vaccinati a domicilio

Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Moscatelli: “Nella mattinata odierna, sabato 3 aprile, Ndr) grazie al prezioso impegno messo in campo dai nostri medici di medicina generale, sono state somministrate altre 30 dosi di vaccino anti Covid-19 ai nostri concittadini più fragili. In una settimana sono stati vaccinati al proprio domicilio circa 100 figinesi allettati, disabili o impossibilitati ad uscire di casa e tutto ciò è stato possibile grazie ad un importante lavoro di squadra messo in atto dai medici, le associazioni di volontariato del territorio e l’Amministrazione Comunale”.

Proprio nei giorni scorsi Ats Insubria ha sottolineato che in quasi tutti i Comuni della provincia sono partite le somministrazioni a domicilio con il vaccino Moderna grazie al lavoro dei medici di base e alla collaborazione delle amministrazioni comunali che metto a disposizione personale e volontari.