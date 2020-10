Continua la conta delle classi che sono finite in quarantena.

Covid a scuola: un caso a Figino e classe in quarantena

Dopo i casi canturini (QUI I DETTAGLI), ieri, 7 ottobre 2020, è stata segnala anche una quarta elementare della scuola di Figino Serenza. Lezioni sospese e bambini a casa, in attesa dell’esito negativo dei tamponi.

Il sindaco, Roberto Moscatelli, oggi, 8 ottobre 2020, ha aggiornato sulla situazione in paese. “Siamo a comunicarvi che ad oggi abbiamo 5 persone positive al Covid-19 domiciliate presso la propria abitazione e 31 persone in regime di sorveglianza attiva. Abbiamo ricevuto comunicazione da parte di ATS Insubria che si è verificato un caso di contagio all’interno di una classe della nostra scuola primaria. Sono state quindi attivate tutte le procedure previste dall’ATS in situazioni di questo genere con l’isolamento dei bambini coinvolti”.