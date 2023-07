Controlli sul territorio anche per i militari della stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco che hanno fermato, denunciato e segnalato alle autorità competenti un ragazzo di 26 anni sorpreso alla guida sotto l'effetto di cocaina e cannabis.

Fino Mornasco: 26enne alla guida positivo a cocaina e cannabis

Il controllo avveniva durante il pattugliamento del territorio, quando i militari si trovavano in via Campagnola. Il 26enne, come accennato, era alla guida di un auto e una volta sottoposto ad accertamento sanitario per verificare la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue, risultava positivo alla cocaina ed alla cannabis.

Il ragazzo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Come provvedimento gli veniva ritirata la patente di guida e veniva segnalato alle competenti autorità amministrative.