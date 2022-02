in edicola

Dopo l'episodio della truffa dell'acqua, un'altra intrusione in paese.

Finti Carabinieri, con tanto di cappello d’ordinanza, ma veri ladri.

Finti carabinieri beccati a rubare in una casa ad Appiano

E' successo nella mattinata di ieri, venerdì 4 gennaio 2022, attorno alle 9 in via Fontanile a Appiano Gentile. Una volta pizzicati all’interno dell’abitazione, hanno detto di essere due tutori dell’ordine ma l’anziano, 84 anni, non ci ha creduto e li ha messi in fuga. Purtroppo troppo tardi. La coppia, infatti, aveva già messo a soqquadro l’appartamento della cognata, al piano terra, portando via i preziosi ricordi di una vita.

Sempre ad Appiano un finto tecnico dell'acqua e un sedicente carabiniere hanno truffato una donna portandole via 30mila euro tra gioielli e contanti.

