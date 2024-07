Fisarmoniche nel parco, serata suggestiva con la musica all'aperto

La musica delle fisarmoniche, la cornice del parco comunale di Villa Camilla a Olgiate Comasco: una serata bellissima.

Concerto di fisarmoniche

Due musicisti di talento, il piacere di condividere all'aria aperta una serata davvero suggestiva: posti esauriti, necessario aggiungere sedie: più di 120 persone sono uscite di casa giovedì 11 luglio per ascoltare e applaudire Silvano Bollini e Valerio Scacchi. Evento organizzato dall'assessorato alla Cultura e dalla biblioteca "Sergio Mondo" nell'ambito di "Olgiatestate".

Serate riuscitissime

La scelta di proporre appuntamenti di spessore nelle serate del giovedì si sta rivelando vincente. Partecipazione significativa da parte del pubblico, come già era stato per il concerto di Fiammetta Corvi e per il tributo a Lucio Dalla della scorsa settimana. Bollini e Scacchi hanno incantato con un repertorio di brani di musica classica e anche contemporanei, eseguendo ad esempio alcuni successi di Ennio Morricone. Applausi e richiesta del bis.

E sabato sera la "Notte Arancione"

Il programma di "Olgiatestate" proseguirà dalle 18 di sabato 13 luglio: centro città senza traffico veicolare, occupato da eventi e intrattenimenti della "Notte Arancione", organizzata da 2Vespa Club Olgiate Comasco" e Comune, manifestazione condivisa da una quindicina di associazioni e una quarantina di attività commerciali.