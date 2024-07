La "Notte Arancione" è pronta a invadere il centro

Terza edizione della "Notte Arancione" a Olgiate Comasco: il grande sforzo organizzativo del "Vespa Club Olgiate Comasco e del Comune invita tutti in centro città sabato 13 luglio.

"Notte Arancione", eventi per tutti i gusti

La festa più coinvolgente dell’estate olgiatese si articola in un programma di eventi tra gastronomia, musica, cultura, balli, giochi per i più piccoli. Protagonista una quindicina di associazioni olgiatesi e più di 40 attività commerciali. La festa inizierà alle 18 di sabato 13 luglio, proseguendo fino alla 1 di notte.

Stop al traffico veicolare in centro

La "Notte Arancione" torna con l’ambizione di trasformare il centro cittadino in un’oasi di aggregazione e svago, mettendo in pausa il traffico. Statale Briantea chiusa dall'intersezione con via De Amicis alla rotonda all'altezza dell'intersezione con via San Giorgio. Stop al traffico veicolare anche nelle strade interne del centro storico: in particolare via Volta, via Volpi Caimi, via Cavour, via Manzoni, via Rovelli, parte di via San Gerardo, parte di via Tarchini.

Il programma

Di tutto e di più, grazie alla fantasia e alla fatica messa in campo dagli organizzatori: "Vespa Club Olgiate Comasco" e Comune. Per le vie saranno allestite bancarelle (mercatini, hobbisti), a Palazzo Volta mostra di pizzi e laboratorio di "Armonia dei fili" e dimostrazione di pittura su ceramica. Di fronte alla palestra di via Tarchini gazebo informativo targato Sos Olgiate Comasco, in piazza Umberto camper delle Politiche giovanili di "Lotta contro l’emarginazione", in piazza Volta dimostrazione di scherma storica con Sala d’arme Stella Splendens. In via Milano auto tuning, in via Roma mostra fotografica del "Diapho’s" e pesca a premi nel negozio Mary Dress Code, in via Vittorio Emanuele gazebo di Ferramenta Bernasconi, nella stessa via presente il "Vespa Club Olgiate Comasco" e dimostrazione di bodypainting. Per l’occasione, grazie alla disponibilità del proprietario e alla volontà dei vespisti che proporranno una mostra statica di veicoli d’epoca, il parco privato di Villa Giardini sarà aperto al pubblico. Nello stesso parco anche gli Alpini col loro mjito. E ancora: in Villa Peduzzi il gazebo dell'"Avis", il cortile del Medioevo invece sarà animato dai vespisti (tagliere aperitivo, griglia, patatine, casoncelli bergamaschi, ravioli di magro, mojito e spritz), al parco Boselli La Dolce Vita (panino con salamella, patatine, cocktail e birra), nel parcheggio di Villa Peduzzi Pro loco e "Amici di San Cataldo" e "Schiuma party", sul piazzale della chiesa parrocchiale apericena e bevande con l’oratorio. In piazza Italia "Mi Vida Dance School" (panino chimichurri domenicano e patatine), in piazza San Gerardo salamelle e patatine con Cotton. In piazza Umberto la pinsa con "Binario 24" e "Teatro dei Sussurri". In piazza Volta sciatt valtellinesi, hamburger, patatine e torte proposta da La Pasta. In via Milano "Clama" con panini arancioni, hamburger, pulled pork wurstle, cocktail arancioni, birre alla spina Ganter e Coca Cola alla spina. Nella stessa via le golosità di Gelato & Gelati. In via San Gerardo vendita di champagne con l’associazione "Gemellaggio Liancourt". In via San Gerardo la piadina arancione della Piadineria di Ele + Ale e Marco, Dj Denis e paella day, la pizza gourmet della pizzeria La Tentazione. In via Trachini Lo Scampolo e Azienda agricola Magni con l’aperitivo contadino, taglieri, vino e bibite. In via Vittorio Emanuele Spazio Bianco con cibo e bevande (polpette e bollicine), in via Roma le dolcezze della Pasticceria Franzi. Giochi e attrazioni: trampolieri itineranti, gonfiabili e giochi al parco Boselli e in piazza Volta, pista da go kart sul piazzale della chiesa, jumping in via Tarchini, truccambini in via Vittorio Emanuele. Il "Corpo musicale olgiatese" suonerà in via San Gerardo.