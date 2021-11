Fondazione Bellaria inaugura il nuovo ufficio in centro città

Appiano Gentile

Fondazione Bellaria ha inaugurato il nuovo ufficio in centro città: consulenza gratuita per i servizi socioassistenziali.

L'investimento di Fondazione Bellaria

Rispondere ai bisogni del territorio, offrire un supporto psicologico e formare i caregiver: è questo l’ambizioso obiettivo che la storica Rsa appianese si è posta con l’acquisto e la riqualificazione di uno spazio in via Diaz 7, non molto lontano da piazza Libertà. Ieri, domenica 31 ottobre, infatti, è stato inaugurato, in centro città, un vero e proprio polo di assistenza. La conclusione di un percorso che ha visto la fondazione investire anche in un momento di difficoltà a causa della pandemia di coronavirus. Alle 11.30 il saluto di benvenuto mentre, dieci minuti più tardi, hanno preso la parola la presidente di Fondazione Bellaria Paola Bottacin e le figure istituzionali presenti. Alle 12, taglio del nastro, benedizione e successiva visita al nuovo ufficio. In conclusione, momento conviviale in corte con degustazione di piatti tipici.

Consulenze gratuite

"L’idea è nata quest’anno, ma era nella nostra testa già da tempo - esordisce la responsabile Sad e di Infermieristica Erina Malgesini - Ci si era resi conto che il centralino della fondazione stava ricevendo molte richieste di presa in carico di utenti che non potevano ricevere subito risposta, dal momento che noi operatori, essendo itineranti, non potevamo essere in sede a svolgere anche questo importante servizio. Quindi, l’idea di avere una figura professionale come la mia allo sportello è proprio quella di “filtrare” meglio la richiesta del cittadino e di rispondere in maniera precisa, puntuale e celere. Perciò, Fondazione Bellaria ha deciso di ristrutturare alcuni locali vicino alla Piazzetta della Fontana ".