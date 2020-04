Fondazione Comasca, 148mila euro al Fatebenefratelli per una sperimentazione con l’ozonoterapia

Dalla raccolta fondi organizzata e gestita da Fondazione provinciale della Comunità Comasca verranno dati 148mila euro all’ospedale Fatebenefratelli di Erba per una sperimentazione con l’ozonoterapia.

148mila euro al Fatebenefratelli per una sperimentazione con l’ozonoterapia

A dimostrazione dell’aiuto concreto che la comunità comasca sta dando agli ospedali della provincia, la Fondazione ha destinato anche ieri altri 148mila euro all’ospedale Fatebenefratelli di Erba per l’acquisto di strumenti di vitale importanza per far fronte a questa situazione

emergenziale.

Nello specifico saranno acquistati degli apparecchi necessari per la sperimentazione dell’ozonoterapia sui pazienti Covid-19, sulla quale il Fatebenefratelli lavora a uno studio nazionale. Inoltre verrà fornita un’apparecchiatura per la gestione e l’assorbimento dei fumi e degli aerosol per tutelare i medici e gli infermieri impegnati nei reparti con pazienti affetti dal nuovo coronavirus.

