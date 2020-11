“L’ordinanza firmata ieri ha decretato la zona rossa su tutto il territorio regionale, senza nessua possibilità di deroga”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana fuori da Palazzo Lombardia alle 14 di oggi, 5 novembre 2020. Una risposta a chi, come il consigliere regionale Raffaele Erba (M5s), già ieri chiedeva a Fontana un allentamento delle misure nelle province meno colpite dal virus.

Fontana: “Nessuna possibilità di deroga sulla zona rossa. Teniamo duro”

“Solo dopo due settimane si potranno chiedere delle deroghe per i territori sulla scorta dei dati epidemiologici, me l’ha confermato lo stesso Ministro Speranza telefonicamente. Ai cittadini dico che dobbiamo tenere duro ancora per un po’. Agli imprenditori garantisco che non arretrerò di un passo finché non saranno erogate le risorse promesse. Voglio ringraziare tutto il personale sanitario su cui pesa tutto il lavoro più faticoso”, ha spiegato Fontana.