Nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio 2021, c’era stata una fuga di gas in una palazzina di Figino Serenza.

Fuga di gas a Figino: rientrate a casa le famiglie evacuate

L’episodio ha visto suo malgrado protagonista un’abitazione di via Crocifisso 2 a Figino Serenza, i cui proprietari non erano in casa. La fuoriuscita ha coinvolto altri sette appartamenti. Non si sono verificati danni a persone e cose ma, a causa della presenza di gas ancora rilevata in muri e intercapedini, per motivi precauzionali si è stabilito di evacuare le abitazioni, trasferendo le otto famiglie interessate in

albergo.

“Situazione tornata alla normalità”

Nella mattinata di oggi, 10 febbraio 2021, i tecnici di RetiPiù hanno provveduto, a seguito delle dovute verifiche tecniche, a rimettere in sicurezza il palazzo. “Le famiglie che ieri sera erano state evacuate ora sono rientrate nelle proprie abitazioni. La situazione finalmente è tornata alla normalità”, ha fatto sapere, tirando un sospiro di sollievo, il primo cittadino Roberto Moscatelli.